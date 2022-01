VICENZA – 21enne spara contro un locale, punta arma contro clienti e poi fugge: fermato e denunciato

I carabinieri della Setaf hanno inseguito e fermato un 21enne di nazionalità ucraina che, sabato notte, ha dapprima estratto una pistola all’interno di un locale (bar 27, zona Ponte degli Angeli) e poi, una volta uscito, ha sparato contro il locale e l’ha puntata contro un soldato della base USA e un cliente che cercavano di disarmarlo. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. L’arma era una scacciacani, acquistata su internet. Il giovane, secondo quanto riportato, in stato di ubriachezza, avrebbe cercato di pagare il conto, senza riuscirvi, utilizzando un bancomat non suo. Messo alle strette, avrebbe dato in escandescenze, puntando l’arma alla tempia di un soldato usa e al collo di un altro cliente. Poi è fuggito, ma è stato rintracciato grazie agli elementi forniti dagli avventori. E’ stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.