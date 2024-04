VICENTINO – Si schianta con l’auto contro un tiglio: donna ferita seriamente

Il 17 aprile 2024, intorno alle 14:30, lungo via Quintarello nel comune di Quinto Vicentino, un’auto Volkswagen Touran, guidata da una donna di 42 anni proveniente da Vicenza, è rimasta coinvolta in un violento incidente, le cui cause sono attualmente oggetto di accertamento. Il veicolo ha urtato violentemente un tiglio situato sul lato destro della strada, finendo capovolto al centro della carreggiata. La conducente è stata prontamente soccorsa e successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza. Le operazioni di rilievo dell’incidente e la gestione del traffico sono state effettuate da due pattuglie distaccate dalla polizia locale Nordest Vicentino, provenienti dai distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto. Il traffico veicolare è rimasto bloccato per circa due ore a causa delle complesse operazioni di recupero del veicolo e pulizia della strada.