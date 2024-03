VICENTINO – Schianto in Postumia: feriti un uomo e una donna

INCIDENTE STRADALE A BOLZANO VICENTINO, DUE AUTOMOBILI COINVOLTE: FERITI I DUE CONDUCENTI

Alle 13:10 di mercoledì 27 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postumia a Bolzano Vicentino per un incidente frontale tra due auto, una delle quali è finita nel fossato ai margini della strada. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. I pompieri, giunti da Vicenza, hanno messo in sicurezza i veicoli (una Toyota Rav4 e una Bmw Serie 1, quest’ultima finita nel fossato) e hanno aperto le porte delle auto bloccate a causa dell’impatto. La donna e l’uomo alla guida sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasportati in ospedale con l’ambulanza. La polizia locale ha deviato il traffico e ha effettuato i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora e mezza.