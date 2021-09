Vicentino muore mentre si trova in vacanza in Sicilia

Un turista vicentino di 87 anni, F.V., è morto ieri nelle acque di Cornino, località marittima in provincia di trapani. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe entrato in acqua e avrebbe accusato un malore perdendo conoscenza. I bagnanti vicini l’hanno soccorso e portato sulla spiaggia dove hanno tentato di rianimarlo. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118. Nonostante i tentativi, non vi è stato nulla da fare. L’uomo si trovava in vacanza con la moglie ed aveva parenti a Trapani.