VICENTINO – Espone l’immagine del Duce nel Giorno della Memoria, il sindaco manda i vigili: “Inaccettabile”

Una provocazione vera e propria. Nel giorno in cui le amministrazioni pubbliche, enti, associazioni in tutto il mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare i crimini nazisti e fascisti contro gli ebrei, vi è chi espone l’immagine del Duce attaccandola ad un infisso della propria abitazione. Succede a in una frazione collinare di Castelgomberto.

L’immagine è stata notata e una segnalazione è arrivata in mattinata in Comune da parte di un cittadino. Immediatamente il sindaco Davide Dorantani si è attivato ed ha chiamato il Comando di Polizia Locale della Valle dell’Agno, che ha inviato una pattuglia. Gli agenti hanno fatto rimuovere l’immagine ed hanno segnalato l’accaduto alla Questura di Vicenza. Ora la polizia farà i suoi passi.

Nel frattempo il sindaco dichiara: “Gesti di questo tipo non vanno mai bene e sono inaccettabili soprattutto oggi. Una provocazione vergognosa che come amministrazione condanniamo. Siamo sempre stati sensibili a questi temi e ogni anno organizziamo incontri per fare il punto e riflettere su questi accadimenti storici. Condanno senza ‘se’ e senza ‘ma’ non solo il gesto ma anche il ogni motivazione o ragionamento sottostante perché la violenza del fascismo e nazismo vanno condannate senza esitazioni”