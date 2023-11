VICENTINO – Doblò investe uomo disabile in carrozzina

Incidente a Sandrigo in via Piave alle 9 di venerdì 3 novembre. Un autocarro Fiat Doblò proveniente da una stradina laterale, condotto da un 55enne, stava per immettersi sulla Strada Provinciale 248 “Schiavonesca -Marosticana” e nell’effettuare la manovra, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, si è scontrato con la carrozzina per disabile condotta da uomo sessantottenne che percorreva la pista ciclabile con direzione Sandrigo. A seguito dell’impatto il conducente della carrozzina è stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale “S. Bortolo ” di Vicenza in codice giallo. Rilievi sinistro e regolazione del traffico effettuati da parte di due pattuglie appartenenti al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino – Distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto.