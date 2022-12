VI.ABILITÀ PRESENTA IL PIANO NEVE, CHE RIGUARDA 1300 KM DI STRADE

Presentato a Vi.Abilità il Piano Neve

Un impegno economico importante considerando che per tutta la provincia di Vicenza costa, giornalmente, in caso di nevicate, dai 120 ai 180 mila euro tra materiali e servizi (il trattamento antighiaccio con sale e ghiaia varia dai 30 ai 35 mila euro). Per una stagione si utilizzano dalle 3 alle 5 mila tonnellate di salgemma per un costo di circa 300 mila euro; 280 mila nel 2021-22, effetto di un inverno meno freddo del consueto. Il valore economico dell’appalto del Piano Neve che divide la provincia in 4 aree e in 72 trochi, per il quinquennio dal 2023 al 2028, ha una base d’asta di circa 6 milioni e 600 mila euro, aumentata rispetto ai 6 milioni e 100 mila euro del quinquennio 2018-2023 a causa del forte aumento dei costi (benzina, sale, ghiaia, etc).