VENEZIA – Trolley incustodito vicino a San Marco: scatta l’allarme bomba

Ieri pomeriggio, a Venezia, un trolley incustodito ha fatto scattare un allarme bomba nella zona del Bacino Orseolo, vicino a piazza San Marco.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato, coadiuvati dai vigili del Fuoco, per ispezionare la valigia con un robot apposito. Evacuati, per precauzione, alcuni negozi, mentre i passanti sono stati allontanati per un raggio di circa 150 metri.

Secondo quanto ricostruito in seguito, il trolley era stato lasciato vicino ad un cestino dell’immondizia da un turista perché rotto. Questi era entrato in un negozio di valigie nelle vicinanze per acquistarne uno nuovo, ma il bagaglio abbandonato ha insospettito alcuni passanti.

Una volta constatata l’assenza di pericoli, le operazioni sono terminate, intorno alle ore 18.00.