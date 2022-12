VENEZIA – Domani marea di oltre un metro: possibile utilizzo del Mose

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un’Ansa riporta del dato del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, che ipotizza per domani una marea massima di 110-115 centimetri alle 8 del mattino, in virtù del maltempo e dei fenomeni legati ai venti di bora. Per Chioggia si stima un sovralzo di 5-10 cm. Date le condizioni favorevoli, è probabile l’attivazione del Mose a difesa della città.