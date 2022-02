VENETO – Violento scontro: muore 27enne, donna rimane ferita

Mercoledì sera poco prima delle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Ca’ Mignola Nuova, a Badia Polesine per un incidente tra due auto: un uomo morto e una donna ferita. I pompieri arrivati da Rovigo, hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto la donna, la quale è stata presa in cura dal personale del SUEM, stabilizzata e trasferita in ospedale. Niente da fare per l’altro automobilista, deceduto sul colpo come constato dal medico del 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2.

A perdere la vita è il 27enne Gabriele Dalla Villa 27enne alla guida di una Alfa Romeo 147, che avrebbe tamponato violentemente una Ford Fiesta. L’auto è stata sbalzata fuori carreggiata contro un guardrail. Il giovane è morto sul colpo. Il giovane, figlio di un assessore, viveva a Lendinara.