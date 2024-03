VENETO – Violento scontro fra due auto: tre persone ferite

Alle 7:20 di lunedì, 18 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittorio Emanuele a Bagnoli di Sopra (PD) per un incidente stradale tra due auto: tre feriti. Nell’incidente un’auto è finita rovesciata in piccolo canale d’irrigazione, mentre l’altra si è rovesciata impattando contro un platano. I vigili del fuoco arrivati da Rovigo e Piove di Sacco con quattro automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le tre persone coinvolte nonostante le ferite sono riusciti a venire fuori autonomamente dai veicoli. Le tre persone coinvolte sono state prese in cura dal personale del Suem e trasferite in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le ultime operazioni di recupero dei mezzi e messa in sicurezza dell’area.