VENETO – Violento scontro con un camion: muore donna alla guida di un’auto

Alle 12:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Beltramini a san Zenone degli Ezzelini, per un incidente stradale frontale tra un mezzo pesante e un’auto: deceduta la conducente di quest’ultimo mezzo. I pompieri arrivati da Castelfranco veneto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna 59enne che abitava poco lontano dal luogo dello scontro. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:00.