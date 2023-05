VENETO – Vigili del fuoco al lavoro dalla notte per cercare un 60enne

Prosegue dalla notte il lavoro dei vigili del fuoco con squadre a terra, cinofili, esperti in topografia applicata al soccorso, sommozzatori e l’elicottero del reparto volo di Venezia per la ricerca di uomo disperso nella zona di Ficarolo, nei pressi della sponda del Po. Sul posto a coordinare le operazioni l’UCL (Unità di Comando Locale) di Padova con in funzionario di Rovigo.

Al momento le ricerche hanno dato esito negativo