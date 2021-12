Veneto: viene investita e finisce nel fosso, ciclista portata in ospedale

Poco dopo le 18 di ieri, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire all’incrocio tra via Valsugana e via del Bigolo, a Noale (VE), per soccorrere una ciclista investita da un’auto e sbalzata nel fossato a bordo strada. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.