Veneto: venti focolai di aviaria nel Veronese

Un’Ansa riporta dell’allarme per influenza aviaria in Veneto. Secondo la Copagri regionale, il virus H5N1 ha colpito diversi allevamenti nel Veronese, dove si contano una ventina di focolai con centinaia di migliaia di capi interessati. Secondo la confederazione, la situazione è comunque relativamente sotto controllo. L’invito del presidente di Copagri Veneto, Carlo Giulietti, è di mettere attenzione sulla necessità di attenersi alle misure di biosicurezza indicate dalle autorità e di segnalare qualsiasi sintomatologia sospetta.