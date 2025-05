Veneto – 33enne pestato a morte in un parcheggio durante maxi rissa fra gang: sei arresti (anche a Vicenza)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sei arresti nelle province di Brescia, Cremona, Parma, Lodi, Vicenza e Rimini per la maxi-rissa avvenuta lo scorso 3 novembre nel parcheggio di un centro commerciale a San Bonifacio, in cui ha perso la vita un uomo di 33 anni, cittadino indiano, dopo dieci giorni di agonia. Lo scontro, in cui si affrontarono circa 40 persone con armi da taglio, spranghe e pistole, sarebbe stato il risultato di una “resa dei conti” tra due bande rivali composte da cittadini di origine indiana.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Bonifacio, con il supporto del Nucleo Investigativo di Verona e la direzione della Procura scaligera, la cittadina dell’Est Veronese fu scelta in modo casuale perché logisticamente accessibile ai membri delle due fazioni. Lo scontro avvenne in pieno giorno, sotto gli occhi di famiglie e bambini presenti nel centro commerciale: un uomo fu ferito da un proiettile, mentre un altro, poi deceduto, venne investito intenzionalmente da un’auto e brutalmente colpito alla testa con spranghe e bastoni.

Le indagini, durate sei mesi, sono state particolarmente complesse a causa dell’assenza di telecamere di sorveglianza. I militari si sono avvalsi di lettori targhe, video amatoriali condivisi sui social e testimonianze, spesso frammentarie e reticenti. Finora sono stati identificati oltre 25 partecipanti, e nei confronti dei sei indagati per le condotte più gravi è stata emessa una misura di custodia cautelare su disposizione del gip Livia Magri.

Durante le perquisizioni, eseguite nei mesi scorsi, sono state sequestrate numerose armi: spade, spranghe, coltelli, katane, pistole a salve e tirapugni. Gli inquirenti ritengono che le bande si stessero già riorganizzando per un nuovo scontro.

Gli arrestati si trovano ora reclusi nelle carceri di Vicenza, Cremona, Parma e Rimini.