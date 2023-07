VENETO – Trovato cadavere nel Bacchiglione

Il cadavere di un uomo è stato trovato giovedì 6 luglio a Brenta d’Abba, frazione di Correzzola (Padova) alle 17. Sul posto i carabinieri di Codevigo. Si tratterebbe di un residente in zona di mezza età scomparso da poco in Polesine. Il corpo è stato notato da alcune persone che stavano passeggiando sull’argine del Bacchiglione. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la salma, sulla quale, apparentemente, non vi erano segni di violenza. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo. L’uomo era privo di documenti e sono in corso indagini per risalire alla sua identità e accertare le cause della morte