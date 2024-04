VENETO – Tre scuole vicentine premiate per il Giorno del Ricordo: Vicenza, Trissino e Torri di Quartesolo

“Un’alleanza istituzionale in sinergia con l’ufficio scolastico regionale e l’associazione Venezia Giulia e Dalmazia per far conoscere ai giovani una pagina di storia spesso omessa dai libri di testo scolastici, nel rispetto della memoria e del ricordo. Il nostro auspicio è che il testimone nei prossimi anni venga preso da voi studenti, che, grazie ad iniziative come questa, avete avuto la possibilità di approfondire le vicende legate al dramma delle foibe e all’esodo dalle terre di origine di italiani dell’Istria e della Dalmazia e valorizzarne il patrimonio storico, culturale, artistico e letterario”.

Così l’assessore all’Istruzione Elena Donazzan intervenendo questa mattina nell’Aula Magna dell’Università IUAV di Venezia – uno dei quattro centri cittadini in cui trovarono ospitalità gli esuli costretti ad abbandonare la loro terra – alla premiazione delle scuole vincitrici delle ultime due edizioni del concorso regionale 2022-2023 e 2023-2024 promosso per commemorare il Giorno del Ricordo. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri il prefetto di Venezia Darco Pellos, il rettore dell’Università Iuav Benno Albrecht, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto Marco Bussetti, il vicepresidente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Alessandro Cuk.

I premi in denaro sono stati attribuiti ai migliori elaborati di ricerca, indagine o approfondimento, anche su supporto multimediale, realizzati dagli studenti e dalle studentesse frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale del Veneto.

ISTITUTI VINCITORI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. DGR 1641 DEL 19/12/2022.

Tema del concorso “Partire, restare, ritornare: storie d’Istria, Fiume e Dalmazia. Raccontare affinché il ricordo di questa storia non venga mai dimenticato”

VINCITORI:

Primarie

· 1° class. IC F. Grimani di Venezia. Plessi Grimani e Visentini

Storie di gente comune. Onorificenze alla memoria

· 2° class. IC Torri di Quartesolo (Vi) Plesso Fusinato

Vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. In ricordo dei martiri delle Foibe e dell’Esodo

Secondarie di primo grado

· 1° class. IC Chioggia 2 (Ve) Plesso Giovanni Pascoli

Un viaggio senza più ritorno. L’esodo istriano da Rabac a Chioggia dei miei bisnonni

· 2° class. IC San Fior (Tv) Plesso Barozzi.

Il ricordo

· 3° class. IC Caio Giulio Cesare. Plesso Caio G. Cesare

Lezione di storia sul ricordo

· 3° class. IC di Cittadella (Pd). Plesso Pierobon

La storia di Luciano, dalle foibe all’esodo

Secondarie di secondo grado e SFP

· 1° class. IIS Primo Levi di Montebelluna (Tv):

Esuli. Vite dimenticate sogni e speranze da realizzare

· 2° Liceo A. Pigafetta Vicenza

Suggestioni dall’incontro con un’esule istriana

· 3° class. IIS A. Meucci di Cittadella (Pd)

Racconto dalla bocca dell’inferno

ISTITUTI VINCITORI CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DGR 1409 DEL 20/11/2023.

Tema del concorso “Donne d’Istria, Fiume e Dalmazia: dall’esodo al giorno del ricordo”

VINCITORI:

Scuole Primarie

· 1° class. IC “Don Paolo Galliero” di Tribano. Plesso G. Ungaretti di Bagnoli di Sopra (Pd)

Egea Haffner: testimonianze del viaggio di un’esule

· 2° class. IC “L. Coletti” di Treviso. Plesso C. Collodi.

Ricordi del passato, ma ancora vivi nel cuore… Una nonna ci racconta

· 3° class. IC “Tito Livio” di San Michele al Tagliamento. Plesso A. Gavelli – Bibione.

I tre cantoni

Secondarie di primo grado

· 1° class. IC di Zevio Verona. Plesso Altichiero da Zevio

Donne d’Istria, Fiume e Dalmazia: le nostre storie di frontiera

· 2° class. IC 1 San Bonifacio Plesso G. Bonturi

L’esodo attraverso gli occhi delle donne

· 3° IC “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore VE. Plesso Diego Valeri

Donne d’Istria, Fiume e Dalmazia

Scuole secondarie di Secondo grado e SFP

· 1° class. Istituto Leonardo Da Vinci di Belluno

I cinque posti

· 2° class. Fondazione “Casa della Gioventù” CFP di Trissino VI

Rosso Istria: voci di donne. La storia di Pierina Surdich

· 3° IIS “Tommaso Catullo” di Belluno.

Silenzio assordante

Menzione speciale per l’originalità dell’elaborato

· Liceo Artistico Statale di Verona

Chiodo fisso

· Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio Verona

A squarciagola