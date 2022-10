VENETO – Tassista fa scendere disabile sotto la pioggia: la vittima presenta l’esposto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Vincenzo Falabella, presidente della Fish – onlus Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, ha presentato nella mattinata di ieri, al comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, un esposto sull’increscioso episodio accaduto venerdì scorso al posteggio taxi di Verona Porta Nuova ai danni dello stesso presidente.

L’uomo, in carrozzina, è stato fatto scendere da un taxi perché in sedia a rotelle e costretto a prendere un altro mezzo, il tutto tra gli sguardi di decine di persone e sotto la pioggia. La polizia Locale dovrà anche accertarsi perché abbia dato a Falabella un numero di licenza diverso dal suo; il presidente ha comunque scattato una foto del taxi per il riconoscimento.

Ora per il tassista ci sono aspetti penali da valutare, come reato di interruzione di pubblico servizio; la licenza potrebbe anche essere sospesa o revocata, se il fatto fosse valutato come molto grave.