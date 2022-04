VENETO – Erba, fumo e cocaina a volontà: arrestati due giovani per spaccio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato pomeriggio, i carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova hanno arrestato un ragazzo e una ragazza con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari erano venuti a conoscenza del fatto che il ragazzo, 24 anni, era coinvolto nel giro dello spaccio tra hashish, marijuana e cocaina. La sua base logistica sarebbe stata un’abitazione in città. Dopo un po’ di osservazione, i carabinieri hanno effettuato un controllo in casa del giovane, trovando quasi due chili di marijuana, 168 grammi di cocaina e 264 grammi di hashish, oltre che tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I due sono stati portati al carcere di Montorio.