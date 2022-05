VENETO – Sorpreso rubare un’auto, dà un pugno al proprietario e se la dà a gambe: 39enne arrestato

Giovedì sera, intorno alle 23, un 39enne di origine marocchina, residente a Pederobba (Treviso), è stato sorpreso a Fontaniva, su via Risorgimento, a tentare di rubare un’auto parcheggiata. A individuare il ladro il proprietario del mezzo, un 58enne albanese, che si è messo ad urlare. Il ladro, spaventato, ha colpito il proprietario del veicolo con un pugno al volto, causandogli lesioni guaribili in cinque giorni. Allertati subito i carabinieri, questi si sono precipitati in zona e hanno individuato e arrestato il 39enne, con le accuse di tentato furto, tentata rapina impropria e lesioni. L’arresto è stato convalidato la mattina seguente.