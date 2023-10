VENETO – Sopralluogo del super perito sul cavalcavia di Mestre

Si sono dati appuntamento alle ore 13.00 sulla sommità del cavalcavia di Mestre, come previsto, tecnici, avvocati, vigili del fuoco e forze dell’ordine, per gli accertamenti che la procura della Repubblica di Venezia ha affidato al perito Placido Migliorino, il super esperto del Mit già impegnato negli esami successivi al crollo del Ponte Morandi di Genova.

Come riporta l’Ansa, lo scopo delle verifiche è quello di accertare lo stato e la sicurezza della struttura, da cui il 3 ottobre scorso cadde il bus de ‘La Linea’, provocando 21 vittime. Si tratta di dipanare una delle tre piste d’indagine, quella fisica, in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo dell’autista Alberto Rizzotto, e quella sullo stesso mezzo elettrico, di fabbricazione cinese. Il cavalcavia è rimasto interdetto al traffico per tre ore, per consentire misurazioni e accertamenti, per i quali Migliorino si è servito anche di un drone del ‘Niat’, il Nucleo investigativo antincendio territoriale dei Vigili del fuoco.

Non ha disdegnato anche di prendere di persona qualche misura con il metro. Oltre a Migliorino si è recata sul posto la sostituto procuratore Laura Cameli, titolare dell’indagine, con gli avvocati e i consulenti delle parti. Tra gli indagati è stato presente di persone l’amministratore delegato de La Linea, Massimo Fiorese. Il gruppo, di una trentina di persone circa, si è spostato più volte lungo la struttura, tra la sommità e il punto della caduta Nell’ordinanza di conferimento della perizia, il magistrato ha chiesto a Migliorino di specificare “se vi fosse una situazione di precarietà o di pericolo imminente” nelle strutture e nel punto della caduta del 3 ottobre scorso. L’incarico al tecnico del Mit chiede inoltre di accertare “lo stato attuale delle barriere” del cavalcavia, di evidenziare se le barriere del guardrail “rispondevano agli standard di sicurezza” e se la loro “installazione e geometria garantivano il contenimento” prescritto dalla legge. Un ulteriore sopralluogo è stato programmato per il 9 novembre, ma per la consegna della relazione completa in Procura si dovrà attendere il periodo dopo Natale, nei primi mesi del prossimo anno. Più breve l’attesa per gli esami susseguenti l’autopsia su Rizzotto, che da un primo esame morfologico non presentava difetti al cuore ma su cui sono in corso approfondimenti microbiologici.