VENETO – Soccorsa cercatrice di funghi (FOTO)

Verso le 17.30 il Soccorso alpino di Feltre è stato attivato dalla Centrale del 118, per una donna scivolata, andando in cerca di funghi nei boschi non lontano da casa, in località Canal. Una squadra ha raggiunto la 55enne di Feltre, assistita dai familiari e dal personale sanitario dell’ambulanza, che le aveva prestato le prime cure per la probabile frattura di una gamba. Caricata in barella, l’infortunata è stata calata dai soccorritori lungo un ripido prato per 150 metri. Trasferita poi nell’ambulanza, è stata accompagnata all’ospedale di Feltre.