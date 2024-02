VENETO – Silos perde azoto: intervengono i pompieri (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, intorno alle 22:30, per la perdita di azoto in un’azienda che lavora il metallo, a Scorzè (VE): nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto le squadre dei volontari di Mirano e una squadra di Mestre, con il supporto dell’autoscala, che hanno intercettato la perdita e messo in sicurezza l’area. In corso l’accertamento per stabilire le cause della perdita. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato a mezzanotte.