VENETO – Si serve da solo da bere e il titolare lo spruzza con spray urticante: rissa da bar sedata dai carabinieri

Ieri sera, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, assieme al nucleo Radiomobile di Treviso, sono dovuti intervenire, intorno alle 23, presso un bar in piazza Duca d’Aosta, nel centro del paese, a seguito di un alterco tra un avventore, un nordafricano, e il titolare del bar, un cittadino cinese. Secondo quanto accertato dai militari, il barista si sarebbe rifiutato di servire il cliente, in quanto visibilmente alterato dall’alcol. Quindi, il nordafricano avrebbe prelevato dal frigo-espositore una bevanda, irritando il proprietario. A questo ha fatto seguito una colluttazione nella quale l’esercente avrebbe colpito il cliente con una bottiglia in vetro, ferendosi lui stesso ad una mano, per poi spruzzargli in volto del gas urticante. I militari hanno riportato la calma fra i due, che sono stati poi curati dai sanitari: la prognosi è di alcuni giorni per entrambi. Al momento non sono state presentate querele.