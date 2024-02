VENETO – Si cerca nel Bacchiglione il marito della donna uccisa

Stanno attualmente effettuando ricerche nelle acque del fiume Bacchiglione in piena per trovare l’auto del marito 39enne di Sara Buratin, la donna uccisa a coltellate nel cortile di casa della madre a Bovolenta.

Sul terrapieno vicino alla località di Ca’ Molin, sono state rinvenute tracce di pneumatici che potrebbero appartenere al furgoncino dell’uomo. L’uomo è scomparso da questa mattina. I vigili del fuoco hanno confermato all’ANSA che finora non è stato possibile recuperare il veicolo; si sta aspettando l’arrivo di un’imbarcazione speciale dotata di sonar per consentire ai sommozzatori di immergersi nuovamente in un punto specifico.