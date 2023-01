VENETO – Si allontana per una passeggiata, bloccato dal freddo

Incamminatosi da Pian da Lago per una passeggiata lungo una strada forestale, ieri, un 67enne di Roma ha proseguito pensando di rientrare poi con i mezzi pubblici, ma si è dovuto fermare infreddolito dalla neve all’altezza di Dogana Vecchia e ha chiesto aiuto al 118. Una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, dopo che la Centrale operativa è risalita alla posizione tramite Whatsapp, lo ha raggiunto in quad, per portarlo fino al proprio mezzo e riaccompagnarlo a Pian da Lago.