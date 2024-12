Veneto – Sequestro storico di accessori per smartphone (3 milioni) e integratori alimentari

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 3 milioni di articoli elettrici destinati all’alimentazione di smartphone e circa 68.000 pastiglie e singole dosi di integratori alimentari. I prodotti sono risultati sprovvisti delle certificazioni e delle informazioni obbligatorie, o in alcuni casi riportavano informazioni non in lingua italiana.

I due distinti interventi, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela dei consumatori, sono stati condotti dai Baschi Verdi del Gruppo di Padova a seguito di un’autonoma attività info-investigativa. Tale attività ha permesso di individuare due esercizi commerciali che proponevano in vendita prodotti irregolari.

Nel primo intervento, eseguito presso un grossista nella zona industriale di Padova, i finanzieri hanno individuato un importatore specializzato nella commercializzazione di accessori per smartphone di ultima generazione, per la maggior parte compatibili con apparecchi del marchio “Apple”. Gli articoli risultavano irregolari in quanto privi delle informazioni minime previste per garantire la sicurezza degli acquirenti e della dichiarazione di conformità alle norme europee.

Nel secondo intervento, scaturito dal controllo del territorio, è stato individuato un esercizio commerciale nel centro di Padova che proponeva in vendita integratori alimentari destinati a sportivi e anziani. Tali prodotti erano privi delle avvertenze e delle corrette modalità di assunzione in lingua italiana, risultando potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

I legali rappresentanti dei due esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati rispettivamente alla Camera di Commercio locale e all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Entrambi rischiano l’irrogazione di sanzioni amministrative.