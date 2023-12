VENETO – Sequestrati 12mila articoli irregolari

In occasione dei giorni dedicati al “Black Friday” e nell’imminenza delle festività Natalizie, la Guardia di

Finanza di Venezia ha eseguito diverse attività, su tutto il territorio della provincia, finalizzate al contrasto dell’illecito commercio di prodotti “non sicuri” e/o “irregolari”, procedendo al sequestro, solo nello scorso week-end, di oltre 53.000 prodotti non sicuri, a cui si sommano quelli sequestrati nelle scorse settimane in occasione di specifici servizi di intensificazione, per un totale di circa 120.000 articoli di bigiotteria, accessori d’abbigliamento, cancelleria, giocattoli e decorazioni natalizie, privi delle indicazioni previste dal Codice del Consumo.

Più nel dettaglio, grazie ad una costante azione di controllo economico del territorio attuata in centro storico dai finanzieri del 1^Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, sono stati individuati tre punti vendita di articoli di bigiotteria, tra Cannaregio e San Marco, riconducibili ad una società amministrata da una cittadina di origini siniche presso i quali erano posti in vendita i numerosi articoli “non sicuri” sequestrati.

Nei confronti della cittadina extra-comunitaria sono state accertate violazioni amministrative punibili con sanzioni che vanno da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 25.823,00 per ognuno dei punti vendita individuati.

Nelle scorse settimane, invece, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato un

esercizio commerciale nei pressi della stazione di Mestre, gestito da cittadino bengalese, all’interno del qualesono stati rinvenuti oltre 24.000 articoli di bigiotteria e cancelleria privi dei requisiti di sicurezza.

Anche nel Miranese, i Baschi Verdi hanno sequestrato, presso 2 esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità cinese, oltre 36.000 articoli tra decorazioni natalizie, articoli per la casa e di cancelleria, privi dei requisiti necessari.

A Chioggia si è provveduto al sequestro di oltre 4.100 articoli di cancelleria non sicuri, mentre a Jesolo sono stati sequestrati 2000 articoli non sicuri tra giocattoli e peluche privi delle indicazioni di sicurezza obbligatorie. L’attività dei finanzieri, estesa a tutto il territorio provinciale, s’inquadra nell’ambito della costante azione del Corpo rivolta alla tutela del mercato dei beni e dei servizi e al contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, così contribuendo a garantire l’efficace protezione dei consumatori in un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di libera e leale concorrenza.