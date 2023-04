VENETO – Scontro tra tir in A4, disagi al traffico: 10 km di coda nel padovano

Un incidente tra due tir si è verificato poco dopo le 16.30 di oggi in A4, in direzione Milano, in corrispondenza dello svincolo per la A13: un ferito tra i conducenti dei due mezzi. Presenti sul posto 118 e Polizia per chiarire la dinamica dell’incidente. Lle conseguenze per il traffico sono state importanti visto il rallentamento generale verso Padova che ha generato dieci chilometri di coda con i mezzi quasi fermi sul tratto ad aspettare lo sblocco della viabilità.