VENETO – Scontro tra 2 auto: morta una donna (FOTO)

Alle 20:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 73, in via Cesare Battisti a Fossalta di Portogruaro per un incidente stradale tra due auto: deceduta una donna 70 enne, ferito un giovane 28enne. I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto la donna, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere rianimata. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna di Portogruaro. Il giovane è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.