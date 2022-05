VENETO – Scontro scooter-automobile: 17enne perde la vita, arrestato l’autista che aveva bevuto

Tragico incidente ieri in tarda serata a Paese (Treviso) dove un 17enne alla guida di uno scooter è morto in seguito all’impatto con un’auto che proveniva da senso opposto in via Olimpia. Ha perso la vita Davide Pavan residente a Morgano. Leggermente ferito l’automobilista, portato in ospedale per accertamenti. Si tratta di un poliziotto di 28 anni che è stato posto agli arresti domiciliari perché avrebbe avuto un tasso alcolimetrico superiore ai limiti di legge. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e la salma del 17enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Montebelluna.