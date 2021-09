VENETO – Scontro frontale: muore un 24enne

Alle 15:30, vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Feltrina in località Carpen nel comune di Quero per un incidente stradale frontale tra un’utilitaria Fiat Athos e un furgone: deceduto un 24enne di Feltre e un ferito. I pompieri arrivati da Feltre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’utilitaria rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del giovane. Assistiti dai sanitari gli altri due occupanti del furgone, tra cui un ferito. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico, intervento di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.