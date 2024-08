VENETO – Scontro fra 4 auto: un ferito

Intervento dei vigili del fuoco mercoledì 28 agosto, intorno alle 6.15, per un incidente stradale che aveva coinvolto 4 auto, di cui una ribaltatasi, sulla SS51, a Ospitale di Cadore (BL): un ferito.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Pieve di Cadore hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato assistenza ai passeggeri già tutti fuori dai mezzi. Una persona, rimasta lievemente ferita, è stata assistita dal personale sanitario del 118.

L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area si è concluso intorno alle 9:30.