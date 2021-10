VENETO – Scompare da casa: trovato in stato confusionale dal Soccorso Alpino

È stato ritrovato attorno alle 13 l’uomo, per il cui mancato rientro a casa erano scattate ieri le ricerche verso le 22 nella zona di Rasai. Questa mattina, seguendo le indicazioni del Centro mobile di coordinamento, le squadre del Soccorso alpino di Feltre, Belluno, Prealpi Trevigiane, Pedemontana del Grappa, assieme a Soccorso alpino della Guardia di finanza e ai Vigili del fuoco, si sono distribuite nelle varie zone da perlustrare in Valle di Seren, alcune trasportate in quota dall’elicottero dell’Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Fortunatamente verso le 13 una squadra lo ha ritrovato in un bosco nelle vicinanze di una casera aperta, non distante dalla sua abitazione, dove aveva passato la notte. Era in stato confusionale ed è stato preso in carico dal personale medico dell’ambulanza subito arrivato. In via precauzionale l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Feltre. Si ringrazia l’amministrazione comunale che, tramite la propria polizia locale, ha contattato i cacciatori del posto per visionare le fototrappole per l’eventuale individuazione di un suo passaggio. Preallertata anche la Protezione civile.