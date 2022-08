VENETO – Scivola lungo una mulattiera e si infortunia, arriva il Soccorso alpino

Nella tarda mattinata di ieri, poco prima dell’ora di pranzo, una signora è scivolata lungo una mulattiera poco distante dalla frazione di Costa. Attivato il 118 e successivamente il Soccorso alpino della Val Biois, sul posto è arrivato un soccorritore di passaggio in zona. Questi, in attesa della squadra, ha raggiunto la 68enne di Pavia di Udine per poi stabilizzarle il piede e, assieme agli altri soccorritori, trasportarla per 200 metri fino all’abitato, dove è arrivata l’ambulanza della Croce Verde, partita in direzione di Agordo.