Veneto – Schianto in autostrada: muore 20enne, un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Un incidente stradale è avvenuto la scorsa notte lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Peschiera e Sirmione, in direzione Milano. Nello scontro tra più veicoli, un giovane di 20 anni originario di Brescia ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata all’ospedale di Peschiera del Garda dagli operatori del Suem 118. La polizia stradale è intervenuta sul luogo per effettuare i rilievi.