VENETO – Ruba, ferisce un poliziotto: espulso straniero (che era già stato espulso)

Dopo aver commesso un furto in una profumeria di via Altinate a Padova, un algerino di 44 anni pluripregiudicato è stato arrestato, non senza qualche difficoltà, dalla polizia. Il movimentato arresto è avvenuto ieri alle 19 dopo che gli agenti avevano individuato, grazie alle immagini di videosorveglianza l’uomo che, precedentemente (nel primo pomeriggio), aveva rubato alcune confezioni di profumi.

È stato intercettato nel piazzale della Stazione. L’uomo ha dichiarato di non avere documenti, motivo per cui è stato annunciato che sarebbe stato accompagnato in Questura per sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici. Tuttavia, l’individuo ha reagito nervosamente, cercando di opporsi al trasferimento e tentando persino la fuga. Un agente è intervenuto per bloccarlo, ma si è scatenata una colluttazione durante la quale l’operatore ha riportato ferite alla mano, alla gamba e una contusione al ginocchio sinistro (prognosi 7 giorni).

L’algerino è irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per vari reati, tra cui furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione, oltraggio e resistenza. Sottoposto a divieto di dimora nel comune di Padova dopo il giudizio per direttissima, sono in corso ulteriori accertamenti riguardo all’accaduto nella profumeria nel primo pomeriggio.

Ad agosto era stato espulso con provvedimento del prefetto e portato al C.P.R. di Potenza. Evidentemente l’espulsione non è stata finalizzata e ieri è stato nuovamente sottoposto ad espulsione prefettizia e, con provvedimento del questore di Padova Marco Odorisio, trattenuto al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) in attesa di essere rimpatriato.