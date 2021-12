Veneto, rifiuta le cure per il Covid, lo trovano morto in casa; era vaccinato

La sera di domenica 5 dicembre, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione dopo le segnalazioni dei vicini di casa, che non sentivano più rumori provenire dall’interno dell’appartamento. Il fatto è avvenuto a Salboro, frazione del comune di Padova. L’uomo, 47 anni, di Padova, M.G., pare avesse contratto il virus, senza però volersi sottoporre ad alcuna cura, nemmeno dopo l’invio di un’ambulanza alla sua abitazione. Il defunto era vaccinato.

Il 47enne viveva da solo e pare avesse comunicato ai vicini di essere in grado di guarire autonomamente, ma la situazione è invece peggiorata all’improvviso. I vicini, che prima lo sentivano tossire spesso, hanno allertato i soccorritori quando hanno smesso di sentire rumori.

La vittima recentemente era stata assunta in Comune, dove lavorava nel settore Mobilità. A Palazzo Moroni non sono però la sua positività non è mai stata riscontrata.