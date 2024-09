Veneto – Recuperati in montagna nonno e nipote in difficoltà

San Vito di Cadore (BL), 10 settembre 2024 – Intorno alle 12:40, la Centrale del 118 è stata allertata dal nonno di una ragazza di 14 anni di Pistoia, che aveva accusato un malore all’inizio della Ferrata Ra Gusela. Un tecnico di elisoccorso e un medico sono stati calati sul posto con un verricello di 15 metri per valutare le condizioni dell’escursionista. Dopo averla stabilizzata, la giovane è stata issata a bordo dell’elicottero. In una successiva operazione, è stato recuperato anche il nonno insieme al tecnico di elisoccorso. Una volta trasportata al Passo Giau, la ragazza è stata sottoposta a un ulteriore controllo e ha poi lasciato il luogo in autonomia insieme al nonno.