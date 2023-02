VENETO – Ragazzo di 20 anni muore sulla pista da sci

Un ragazzo 20enne della Repubblica Ceca è morto nelle piste da sci di Col de Varda a Misurina. Il suo corpo è stato ritrovato dopo molte ore di ricerche ieri alle 17 in una zona nascosta fuori pista. Non aveva segno evidenti di trauma e potrebbe essere stato colto da malore. L’allarme e le ricerche sono scattati quando il giovane non si è presentato con gli altri a fondo pista prima della chiusura degli impianti. Per le ricerche sono stati impiegati anche gli operatori del Soccorso Alpino di Auronzo. Sul piazzale dell’Alpen Rose, locale che si trova all’inizio della seggiovia, è arrivato un elicottero del Suem 118. Sotto choc la compagnia di studenti cechi, nel Cadore per una settimana di vacanza sulla neve