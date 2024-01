VENETO – Ragazzo accoltellato in un appartamento: è grave

Un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato al torace stamane, alle prime luci dell’alba, in un appartamento di Padova, in via Falloppio e verserebbe in gravi condizioni all’ospedale di Padova. È già stato sottoposto ad un primo intervento ed è in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso. In base alle prime informazioni sarebbero state ascoltate tre persone, due ragazze e un ragazzo presenti nell’appartamento e coetanei del giovane accoltellato.