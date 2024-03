VENETO – Ragazza di 18 anni investita sulle strisce: portata in ospedale con elicottero

Alle 14 di martedì 26 marzo, una ragazza di 18 anni (iniziali D.S.) è stata coinvolta in un grave incidente a San Giorgio in Bosco (Padova). La giovane stava attraversando le strisce pedonali nel centro del paese quando è stata travolta da un’Audi A6 condotta da un uomo di Tombolo. Illeso quest’ultimo mentre la ragazza è stata sbalzata ed è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando gravi ferite. Sul posto la Polizia Stradale di Piove di Sacco e il Suem 118. Viste le condizioni della giovane è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Una volta stabilizzata è stata portata all’ospedale di Padova. Fortunatamente non è in pericolo di vita.