VENETO – Quarta ondata consecutiva di maltempo: decine di interventi per caduta alberi

NUOVA ONDATA DI MALTEMPO, INTERVENTI IN TUTTA LA REGIONE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA RIMOZIONE DI PIANTE

Nel primo pomeriggio di venerdì, una nuova perturbazione temporalesca ha interessato tutte le province del Veneto, causando principalmente la caduta di ulteriore piante, un centinaio le chiamate arrivate alle sale operative del 115 dei vigili del fuoco. Le segnalazioni principalmente per segnalare la caduta di alberi, che in diversi casi hanno invaso le strade bloccandone la circolazione. Interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da rami e piante lungo la Sp 27 a Feltre, lungo la SP128 Strada della Fratellanza ad Asiago, lungo la strada del Grappa a Romano d’Ezzelino. Questi i numeri delle nuove richieste d’interventi arrivate alle sale operative dei vigili del fuoco dalle ore 12:30 circa: 20 a Venezia, 16 a Padova, 15 a Verona,15 a Treviso, 13 a Belluno, 10 a Vicenza, 6 a Rovigo.

Dalle ore 13 alle 16 la SR 11, è rimasta chiusa per la rimozione di un albero secolare dal naviglio del Brenta, che cadendo aveva invaso anche la sede stradale. Oggi pomeriggio la rimozione del grosso tronco ancora nel naviglio con l’impiego dell’autogrù e dei sommozzatori dei vigili del fuoco per imbragare in acqua la pianta la cui età è stata stimata in 200 anni. L’intervento in collaborazione con veneto strade e la polizia locale.

Ancora un centinaio gli interventi da evadere in tutta la regione per i danni dal maltempo.