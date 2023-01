VENETO – Pullman si ribalta in autostrada: diversi feriti (VIDEO)

PADOVA, PULLMAN SI RIBALTA SU UN FIANCO IN A13: ALCUNI FERITI LIEVI, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

Dalle 12:50, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A13 subito dopo Padova zona industriale, lungo la rampa di accesso per l’A4 in direzione Milano per il rovesciamento di un bus: 4 i feriti portati ospedale.

I vigili del fuoco accorsi da Padova, Mira e Venezia, hanno messo in sicurezza il bus con passeggeri di nazionalità rumena e coadiuvato l’uscita delle persone rimaste all’interno del mezzo.

I feriti più gravi sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem: due trasferiti in elicottero e altri in ambulanza in ospedale.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandante dei vigili del fuoco di Padova Cristiano Cusin.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Il pullman era partito stamane da Roma ed era diretto a Bucarest.

A ridosso dello svincolo per la A4 è stato allestito un campo di accoglienza per i passeggeri. L’autostrada è stata chiusa in quel tratto per circa un’ora e mezza.