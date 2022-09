VENETO – Professore avrebbe abusato di 6 studentesse

Accuse pesanti per un professore 60enne di una scuola superiore di Padova. L’uomo avrebbe abusato di sei studentesse a partire dal marzo 2017. Indagini sono in corso e il sostituto procuratore patavino andrà a chiedere processo a carico del docente. Le giovani avrebbero denunciato carezze nelle parti intime e ammiccamenti, sia durante le lezioni, sia durante l’intervallo, fino a marzo del 2022 quando una delle vittime ha trovato il coraggio di parlare con la famiglia e poi con i vertici scolastici e le forze dell’ordine. Dalle indagini sarebbe emerso il coinvolgimento di altre 5 studentesse. L’uomo avrebbe respinto le accuse affermando di essersi comportato in modo corretto con le sue studentesse.