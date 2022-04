VENETO – Prende a fuoco ex falegnameria, fiamme spente dai pompieri

Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Noalese a Santa Maria di Sala per l’incendio di un edificio prima adibito a falegnameria: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mira, Mirano con volontari, Mestre e Padova con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e il carro ambientale e 18 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle attigue abitazioni. Danni alla struttura dell’ex falegnameria al momento non agibile. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. sul posto il personale dell’Enel e i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 4 ore.