VENETO – Prende a coltellate la moglie e scappa in auto ma finisce contro un palo: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel Veneziano, a Noale, in via Arta Terme, una donna di circa 40 anni, R.V., è stata presa a coltellate, R.M., successivamente scappato in auto. La donna è stata portata all’ospedale di Mirano, dove le sue lesioni non sono risultate gravi, mentre l’aggressore, scappato in auto, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere finito contro un pilone. A lanciare l’allarme uno dei due figli, rientrato a casa.

L’aggressione è avvenuta con i figli presenti: il più grande, di dieci anni, ha chiamato le zie al momento della lite e queste hanno dato una mano alla madre, scontrandosi con l’uomo, quindi sono uscite di casa con i bimbi da un vicino, mentre l’uomo si allontanava in macchina. Questi, dopo aver girovagato tra Venezia e Treviso, è stato catturato dai carabinieri: individuato lungo il Terraglio, a Mogliano Veneto. A quel punto, imboccata una laterale, si è scontrato con un palo della luce ed è ora in stato di fermo per la Procura di Treviso.