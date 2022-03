VENETO – Precipita col parapendio: ferita donna tedesca

Attorno alle 16 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del 118, per una pilota di parapendio precipitata per qualche metro poco dopo essersi lanciata dal decollo dei Tappeti, sul Monte Grappa. La donna, A.P., 56 anni, tedesca, che aveva riportato nell’urto al suolo un probabile trauma alla spalla, è stata raggiunta dal personale sanitario del Suem e da una squadra di quattro soccorritori, che l’hanno stabilizzata e trasportata all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Bassano.