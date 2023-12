VENETO – Perquisita dalla Digos CasaPound per un’iniziativa pro-Palestina

La Digos di Padova ha perquisito la sede euganea di Casapound, in seguito all’iniziativa provocatoria della ‘Pietra d’inciampo pro Palestina’ collocata nei pressi di Palazzo Moroni.

Gli agenti, su decreto della procura padovana, si sono presentati nella sede del movimento politico, il circolo culturale “il Bivacco” di Riviera Paleocapa, in quanto “ritenuti sussistenti indizi – è detto in una nota – in ordine ai reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione raziale etnica e religiosa”.

Le indagini sono scaturite a seguito dell’iniziativa di Casa Pound davanti al Municipio di Padova, dove i militanti hanno posto una finta “pietra d’inciampo” riportante la scritta “Per la Palestina e i suoi figli. Ottobre – Novembre 2023”, il cui gesto è stato poi pubblicizzato sulle pagine social del movimento.ANSA